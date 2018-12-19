У МЗС підтвердили звільнення моряка з полону піратів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У середу, 19 грудня, з полону піратів було звільнено українського моряка, члена екіпажу судна Pomerenia Sky. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Сьогодні з полону піратів звільнено українського моряка, члена екіпажу судна „Pomerenia Sky“. Українець знаходиться в безпечному місці і скоро повернеться додому. Вдячний за злагоджену роботу нашим консулам”, — написав міністр.
Зазначимо, раніше польські ЗМІ повідомляли про те, що нігерійські пірати, які в кінці жовтня 2018 року захопили судно Pomerania Sky з громадянином України на борту, звільнили екіпаж судна.
Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня цього року біля узбережжя Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з громадянами Польщі та громадянином України на борту.