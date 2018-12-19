В МИД подтвердили освобождение моряка из плена пиратов

"Сегодня из плена пиратов освобождено украинского моряка, члена экипажа судна Pomerenia Sky. Украинец находится в безопасном месте и скоро вернется домой. Благодарен за слаженную работу нашим консулам", - написал министр.

Отметим, ранее польские СМИ сообщали о том, что нигерийские пираты, в конце октября 2018 захватили судно Pomerania Sky с гражданином Украины на борту освободили экипаж судна.

Как сообщал УНН, в конце октября этого года у побережья Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с гражданами Польши и гражданином Украины на борту.