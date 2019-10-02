У МЗС підтвердили загибель українки під час стрілянини у Фінляндії

“Так”, — відповіли в департаменті на питання щодо смерті української громадянки.

Раніше про смерть співвітчизниці повідомила телекомпанія Yle.

Нагадаємо, 1 вересня місцеві ЗМІ повідомили про те, що в результаті інциденту зі стріляниною в торговому центрі Hermanni в фінському місті Куопіо щонайменше одна людина загинула і дев’ять отримали поранення.