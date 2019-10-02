В МИД подтвердили гибель украинки во время стрельбы в Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины подтвердили, что во время нападения на профессиональное училище в финском городе Куопио во вторник погибла гражданка Украины, передает УНН.
"Да", - ответили в департаменте на вопрос о смерти украинской гражданки.
Ранее о смерти соотечественницы сообщила телекомпания Yle.
Напомним, 1 сентября местные СМИ сообщили о том, что в результате инцидента со стрельбой в торговом центре Hermanni в финском городе Куопио по меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения.