В МИД подтвердили гибель украинки во время стрельбы в Финляндии

"Да", - ответили в департаменте на вопрос о смерти украинской гражданки.

Ранее о смерти соотечественницы сообщила телекомпания Yle.

Напомним, 1 сентября местные СМИ сообщили о том, что в результате инцидента со стрельбой в торговом центре Hermanni в финском городе Куопио по меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения.