Стрілянина у Фінляндії: жертвою нападника на училище стала українка

За її інформацією, загибла проживала в Куопіо разом з чоловіком і була студенткою профучилища. Ці дані телекомпанії підтвердили два джерела, однак Центральна кримінальна поліція Фінляндії, що займається розслідуванням справи, поки їх не коментує.

Раніше газета Helsingin Sanomat повідомила, що підозрюваний в нападі корінний фін Йоел Отто Аукусті Марін роками був предметом глузувань і знущань з боку інших студентів.

Раніше повідомлялося, що нападник чоловік — громадянин Фінляндії, який народився в цій країні, студент профучилища в Куопіо, на учнів якого він напав. У нього, за словами поліцейських, була з собою “холодна зброя, яку він використовував, і вогнепальна зброя”. Підозрюваний серйозно постраждав під час затримання і знаходиться на лікуванні в Університетській лікарні Куопіо. Йому ставляться в провину вбивство і декілька випадків застосування насильства. Допитати його поки не вдалося, мотиви його дій невідомі, проте діяв він один.

Він прийшов в будинок профучилища з шаблею в руках. Діставши зброю з сумки, він напав на вчителя, після чого почалася паніка, частина студентів в класі стали кидати в зловмисника стільці. За даними газети Keskisuomalainen, головною метою нападу була одна зі студенток. Офіційно відомо, що єдина загибла — жіночої статі. Ще 10 осіб, серед них і сам нападник, постраждали.

Як писав УНН минулої доби, у Фінляндії сталася стрілянина, в результаті якої є жертви.