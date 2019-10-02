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Стрельба в Финляндии: жертвой нападающего на училище стала украинка

Киев • УНН

 • 18104 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Молодая женщина, которая погибла во время нападения на профессиональное училище в городе Куопио во вторник, была украинка. Об этом сообщила в среду телекомпания Yle, пишет УНН.

Стрельба в Финляндии: жертвой нападающего на училище стала украинка

По ее информации, погибшая проживала в Куопио вместе с супругом и была студенткой профучилища. Эти данные телекомпании подтвердили два источника, однако Центральная криминальная полиция Финляндии, занимающаяся расследованием дела, пока их не комментирует.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что подозреваемый в нападении коренной финн Йоэл Отто Аукусти Марин годами был предметом насмешек и издевательств со стороны других студентов.

Ранее сообщалось, что нападавший мужчина — гражданин Финляндии, родившийся в этой стране, студент профучилища в Куопио, на учащихся которого он напал. У него, по словам полицейских, было с собой “холодное оружие, которое он использовал, и огнестрельное оружие”. Подозреваемый серьезно пострадал при задержании и находится на лечении в Университетской больнице Куопио. Ему вменяются в вину убийство и несколько случаев применения насилия. Допросить его пока не удалось, мотивы его действий неизвестны, однако действовал он один.

Он пришел в здание профучилища с саблей в руках. Достав оружие из сумки, он напал на учителя, после чего началась паника, часть студентов в классе стали бросать в злоумышленника стулья. По данным газеты Keskisuomalainen, главной целью нападения была одна из студенток. Официально известно, что единственная погибшая — женского пола. Еще 10 человек, среди них и сам нападавший, пострадали.

Как писал УНН прошедшие сутки, в Финляндии произошла перестрелка , в результате которой есть жертвы.

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