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У торговому центрі в Фінляндії сталася стрілянина: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Щонайменше одна людина загинула і дев'ять отримали поранення в результаті інциденту зі стріляниною в торговому центрі Hermanni в фінському місті Куопіо, передає УНН з посиланням на Helsinki Times.

У торговому центрі в Фінляндії сталася стрілянина: є жертви

Повідомляється, що один підозрюваний був затриманий співробітниками поліції.

Спочатку поліція повідомила про трьох поранених. Стрілянина сталася в приміщенні одного з училищ, розташованого в торговому центрі.

Як повідомляв УНН, в штаті Техас поліція повідомила, що кілька невідомих відкрили вогонь по людям в місті Одеса.

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