У торговому центрі в Фінляндії сталася стрілянина: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Щонайменше одна людина загинула і дев'ять отримали поранення в результаті інциденту зі стріляниною в торговому центрі Hermanni в фінському місті Куопіо, передає УНН з посиланням на Helsinki Times.
Повідомляється, що один підозрюваний був затриманий співробітниками поліції.
Спочатку поліція повідомила про трьох поранених. Стрілянина сталася в приміщенні одного з училищ, розташованого в торговому центрі.
Як повідомляв УНН, в штаті Техас поліція повідомила, що кілька невідомих відкрили вогонь по людям в місті Одеса.