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В торговом центре в Финляндии произошла стрельба: есть жертвы

Киев • УНН

 • 15211 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в результате инцидента со стрельбой в торговом центре Hermanni в финском городе Куопио, передаёт УНН со ссылкой на Helsinki Times.

В торговом центре в Финляндии произошла стрельба: есть жертвы

Сообщается, что один подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Изначально полиция сообщила о трех раненых. Стрельба произошла в помещении одного из училищ, расположенного в торговом центре.

Как сообщал УНН, в штате Техас полиция сообщила, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса.

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