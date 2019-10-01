В торговом центре в Финляндии произошла стрельба: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в результате инцидента со стрельбой в торговом центре Hermanni в финском городе Куопио, передаёт УНН со ссылкой на Helsinki Times.
Сообщается, что один подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.
Изначально полиция сообщила о трех раненых. Стрельба произошла в помещении одного из училищ, расположенного в торговом центре.
Как сообщал УНН, в штате Техас полиция сообщила, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса.