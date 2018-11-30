У МЗС кажуть, що не забороняли в'їзд до Криму іноземним журналістам

“Інформація про те, що МЗС України нібито заборонило в’їзд до окупованого Криму для закордонних журналістів, не відповідає дійсності”, — написала Зеленко.

Вона наголосила, що рішення про обмеження на в’їзд іноземців належить до компетенції Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв УНН, журналісти іноземних ЗМІ заявили у соцмережах про те, що не можуть потрапити до окупованого Криму через адміністративну межу після введення в Україні воєнного стану.

Так, за словами закордонного кореспондента Крістофера Міллера, у МЗС України йому раніше підтвердили, що журналісти офіційно включені в заборону на в'їзд до Криму. Однак тривають "гарячі суперечки" щодо того, чи робити виняток для іноземних журналістів.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі заявили, що іноземцям закрили в’їзд до окупованого Криму. Крім того, іноземцям заборонили в’їзд на окупований Донбас.

Так, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.

Шановні представники ЗМІ! Інформація про те, що МЗС України нібито заборонило в`їзд до окупованого Криму для закордонних журналістів, не відповідає дійсності. Рішення про обмеження на в`їзд іноземців належить до компетенції @DPSU_ua https://t.co/RxyH52CDnr