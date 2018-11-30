В МИД говорят, что не запрещали въезд в Крым иностранным журналистам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел опровергают информацию о запрете на въезд в оккупированный Крыму зарубежным журналистам. Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает УНН.
"Информация о том, что МИД Украины якобы запретил въезд в оккупированный Крым для иностранных журналистов, не соответствует действительности", - написала Зеленко.
Она подчеркнула, что решение об ограничении на въезд иностранцев относится к компетенции Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщал УНН, журналисты иностранных СМИ заявили в соцсетях о том, что не могут попасть в оккупированный Крым через административную границу после введения в Украине военного положения.
Так, по словам зарубежного корреспондента Кристофера Миллера, в МИД Украины ему ранее подтвердили, что журналисты официально включены в запрете на въезд в Крым. Однако продолжаются "горячие споры" о том, делать исключение для иностранных журналистов.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крыму. Кроме того, иностранцам запретили въезд на оккупированный Донбасс.
Так, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Уважаемые представители СМИ! Информация о том, что МИД Украины якобы запретило въезд в оккупированный Крыму для иностранных журналистов, не соответствует действительности. Решение об ограничении на въезд иностранцев относится к компетенции @DPSU_ua https://t.co/RxyH52CDnr- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 30 ноября 2018 г.