У Миколаївській області через влучання дрона загорілося фермерське господарство
Київ • УНН
російські війська атакували Миколаївську область дронами "шахед". Внаслідок влучання одного з БПЛА виникла пожежа на території фермерського господарства.
На Миколаївщині уночі через влучання ворожого безпілотника загорілось фермерське господарство. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Уночі ворог атакував Снігурівську громаду БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок влучання одного із БпЛА виникла пожежа на території фермерського господарства. Крім того, внаслідок падіння уламків БпЛА, збитого силами протиповітряної оборони, відбулось займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Пожежі було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає,
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Також повідомляється, що сьогодні вночі, 12 жовтня, о 03:35 та 03:52 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Постраждалих немає.
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