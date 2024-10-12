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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаевской области из-за попадания дрона загорелось фермерское хозяйство из-за попадания дрона

В Николаевской области из-за попадания дрона загорелось фермерское хозяйство из-за попадания дрона

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 05:03  •  3754 просмотра

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российские войска атаковали Николаевскую область дронами «шахед». В результате попадания одного из БПЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства.

На Николаевщине ночью из-за попадания вражеского беспилотника загорелось фермерское хозяйство. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Снигиревскую громаду БпЛА типа «Shahed 131/136». В результате попадания одного из БпЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства. Кроме того, в результате падения обломков БпЛА, сбитого силами противовоздушной обороны, произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта. Пожары были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет,

- говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что сегодня ночью, 12 октября, в 03:35 и 03:52 враг атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. Пострадавших нет.

Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА12 октября 2024, 03:57 • 8673 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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