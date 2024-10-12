В Николаевской области из-за попадания дрона загорелось фермерское хозяйство из-за попадания дрона

На Николаевщине ночью из-за попадания вражеского беспилотника загорелось фермерское хозяйство. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

Ночью враг атаковал Снигиревскую громаду БпЛА типа «Shahed 131/136». В результате попадания одного из БпЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства. Кроме того, в результате падения обломков БпЛА, сбитого силами противовоздушной обороны, произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта. Пожары были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет,