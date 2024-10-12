В Николаевской области из-за попадания дрона загорелось фермерское хозяйство из-за попадания дрона
Киев • УНН
российские войска атаковали Николаевскую область дронами «шахед». В результате попадания одного из БПЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства.
На Николаевщине ночью из-за попадания вражеского беспилотника загорелось фермерское хозяйство. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
Ночью враг атаковал Снигиревскую громаду БпЛА типа «Shahed 131/136». В результате попадания одного из БпЛА возник пожар на территории фермерского хозяйства. Кроме того, в результате падения обломков БпЛА, сбитого силами противовоздушной обороны, произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта. Пожары были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет,
Детали
Также сообщается, что сегодня ночью, 12 октября, в 03:35 и 03:52 враг атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. Пострадавших нет.
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