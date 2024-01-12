У Миколаєві чоловік вдарив водійку тролейбуса
Київ • УНН
У Миколаєві чоловік напав на водійку тролейбуса; пізніше він був затриманий поліцією, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі за хуліганство.
У Миколаєві чоловік наніс тілесні ушкодження водійці тролейбусу, пошкодив її особисті речі та втік. Пізніше правоохоронці розшукали чоловіка. Відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє із посиланням на головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Деталі
Як повідомляється, ввечері 11 січня під час руху у тролейбусі зав’язалась бійка між двома чоловіками. Водійка зупинила тролейбус а пасажири покинули салон, у якому продовжували битись молодики.
Жінка сповістила про бійку диспетчера для виклику правоохоронців та вийшла з кабіни водія до чоловіків.
Почувши вимогу припинити бійку, один із чоловіків вдарив водійку в обличчя та розбив їй окуляри і мобільний телефон
За допомогою записів камер відеоспостереження, розташованих у тролейбусі, правоохоронці встановили особу зловмисника. Сьогодні його розшукали та доставили до відділення поліції.
Ним виявився 33-річний місцевий житель, який притягувався до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Нині вирішується питання про оголошення молодику про підозру. Йому загрозує до пʼяти років обмеження волі.
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