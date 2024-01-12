В Николаеве мужчина ударил водительницу троллейбуса
В Николаеве мужчина напал на водительницу троллейбуса; позже он был задержан полицией, ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство.
Израиль утверждает, что Южная Африка предоставила искаженную информацию Международному суду по делу о геноциде в Газе
Израиль отвергает претензии Южной Африки в Международном суде ООН, заявляя, что они представляют искаженный взгляд на конфликт в Газе.
Нефть подскочила в цене на 4% на фоне избегания танкерами Красного моря после ударов
Цены на нефть выросли на 4% на фоне ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.
россия удерживает в Крыму сотни украинцев без официального подтверждения
россия удерживает в Крыму сотни украинцев без статуса, их местонахождение не подтверждено рф.
Китай "обеспокоен" ударами США и Великобритании по хуситам в Йемене
Китай призывает к сдержанности после авиаударов США и Великобритании по повстанцам-хуситам в Йемене, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.
Автобус столкнулся с микроавтобусом во Львовской области, пострадали двое детей
Двое детей госпитализированы после столкновения микроавтобуса и автобуса во Львовской области.
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над белгородской областью
Министерство обороны россии утверждает, что сегодня над белгородской областью якобы был сбит украинский беспилотник.
ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Одесской области, который за взятки позволял уклонистам выезжать за границу
ВСП дал разрешение на задержание одесского судьи за получение взятки за "помощь" уклонистам в выезде за границу.
Дефицит электроэнергии может вырасти до 2,8% на фоне холодов - Укрэнерго
Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии на 2,8% на фоне роста потребления из-за похолодания; "Укрэнерго" призывает к экономному использованию электроэнергии.
Тайвань готовится к выборам: геополитика и внутренние проблемы ставят под вопрос будущее острова
Тайвань выбирает нового президента среди трех основных кандидатов. Результат может повлиять на связи острова с Китаем и США.