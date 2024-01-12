В Николаеве мужчина ударил водительницу троллейбуса

В Николаеве мужчина нанес телесные повреждения водителю троллейбуса, повредил ее личные вещи и скрылся. Позже правоохранители разыскали мужчину. Открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Детали

Как сообщается, вечером 11 января во время движения в троллейбусе завязалась драка между двумя мужчинами. Водитель остановила троллейбус а пассажиры покинули салон, в котором продолжали драться молодые люди.

Женщина сообщила о драке диспетчеру для вызова правоохранителей и вышла из кабины водителя к мужчинам.

Услышав требование прекратить драку, один из мужчин ударил водителя в лицо и разбил ей очки и мобильный телефон - говорится в сообщении.

С помощью записей камер видеонаблюдения, расположенных в троллейбусе, правоохранители установили личность злоумышленника. Сегодня его разыскали и доставили в отделение полиции.

Им оказался 33-летний местный житель, который привлекался к ответственности за нанесение телесных повреждений.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Сейчас решается вопрос об объявлении молодому человеку о подозрении. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

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