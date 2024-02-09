У Миколаєві було чути вибухи, вони не становлять загрози - мер
Київ • УНН
Мер Миколаєва заявив, що вибухи були чутні в місті, але не становили загрози, і закликав мешканців залишатися в безпечних місцях, оскільки повітряна тривога триває.
У Миколаєві було чутно вибухи, вони не несуть загрози, повідомив у п'ятницю у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич, вказавши при цьому, що повітряна тривога триває і слід перебувати у безпечних місцях, пише УНН.
Вибухи, які зараз чують миколаївці, не несуть загрози. Працюють наші. Але, друзі, зараз триває тривога, тому перебувайте у безпечних місцях
Доповнення
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