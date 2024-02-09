У Миколаєві було чути вибухи, вони не становлять загрози - мер

У Миколаєві було чутно вибухи, вони не несуть загрози, повідомив у п'ятницю у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич, вказавши при цьому, що повітряна тривога триває і слід перебувати у безпечних місцях, пише УНН.

Вибухи, які зараз чують миколаївці, не несуть загрози. Працюють наші. Але, друзі, зараз триває тривога, тому перебувайте у безпечних місцях - написав Сєнкевич.

Доповнення

Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.