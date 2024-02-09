В Николаеве были слышны взрывы, они не представляют угрозы - мэр

В Николаеве были слышны взрывы, они не несут угрозы, сообщил в пятницу в Telegram мэр города Александр Сенкевич, указав при этом, что воздушная тревога продолжается и следует находиться в безопасных местах, пишет УНН.

Взрывы, которые сейчас слышат николаевцы, не несут угрозы. Работают наши. Но, друзья, сейчас продолжается тревога, поэтому находитесь в безопасных местах - написал Сенкевич.

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Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.