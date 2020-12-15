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У МВС за добу зафіксовано майже 300 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. За добу захворювання на COVID-19 підтвердили у 297 співробітників МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МВС.

У МВС за добу зафіксовано майже 300 нових випадків COVID-19

“Кількість хворих на COVID-19 правоохоронців: за добу 297 нових випадків. Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано у Миколаївській області (+25) та м. Києві (+61)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 26 309 правоохоронців, одужало — 25 388, померло — 84.

Нагадаємо, у Збройних силах України наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 3193 особи, за добу зафіксовано 85 нових випадків, один військовий помер.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 909 тис. випадків COVID-19, за добу — 8 416.

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