У ЗСУ за добу зафіксували ще одну смерть через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Збройних силах України наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 3193 особи, за добу зафіксовано 85 нових випадків, один військовий помер. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 15 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 3193 особи. Всього за час пандемії одужало – 8994 особи. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 398 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 177 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Збройних Силах України зафіксовано 33-ій летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19: працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Новояворівській районній лікарні й незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, інтенсивна терапія позитивного результату не дала. За наявної інформації, хворий мав супутні хронічні захворювання.
"За минулу добу зареєстровано 85 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали у Медсилах.
З них у заклади охорони госпіталізовано 5 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 80 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 909 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 416.
Нагадаємо, у МОЗ повідомили про регіони з найгіршою епідситуацією.