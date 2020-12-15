В ВСУ за сутки зафиксировали еще одну смерть из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины сейчас коронавирусной болезнью COVID-19 болеют 3193 человека, за сутки зафиксировано 85 новых случаев, один военный погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 15 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 3193 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 8994 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 398 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 177 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 33-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19: работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Новояворовской районной больницы и несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, интенсивная терапия положительного результата не дала. По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили в Медсилах.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 80 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 909 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8416.
Напомним, в Минздраве сообщили о регионы с наихудшей эпидситуацией.