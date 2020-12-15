В МВД за сутки зафиксировано почти 300 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В сутки заболевания COVID-19 подтвердили в 297 сотрудников МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
“Количество больных COVID-19 правоохранителей: за сутки 297 новых случаев. Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Николаевской области (25) и г. Киеве (+61)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии на коронавирусной болезни заболело 26 309 правоохранителей, выздоровели — 25 388, умерло — 84.
Напомним, в Вооруженных силах Украины пока на коронавирусную болезнь COVID-19 болеют 3193 человека, за сутки зафиксировано 85 новых случаев, один военный погиб.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 909 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 8416.