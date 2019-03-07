У МВС відкидають звинувачення СБУ про зрив операції відносно особи, що підозрюється в держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У міністерстві внутрішніх справ заявили, що не знали про проведення Службою безпеки України операції поблизу офісу кандидата у президенти України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр МВС.
“Для нас велика несподіванка дізнатися із офіційної заяви СБУ про те, що спецслужба буцімто заздалегідь повідомляла МВС про здійснення таємних оперативних заходів. Адже, відповідно до законодавства, про це мають право знати лише дотичні особи зі спеціальним допуском. У зв’язку із цим повідомляємо, що Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України жодним чином не втручаються в роботу дружнього правоохоронного органу спеціального призначення”, — мовиться у повідомленні.
Як зазначили в МВС, Нацполіція виконує свої обов’язки в рамках чинного законодавства, “реагуючи на заяви громадян про можливу небезпеку поруч з їхнім житлом чи офісом”.
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“МВС, своєю чергою, рекомендує колегам з СБУ перевірити якість виконання своїми працівниками оперативних завдань із розміщення спеціальної апаратури аудіо-візуального контролю, аби у майбутньому не допустити виявлення та фіксації таких робіт звичайними охоронцями чи іншими уважними спостерігачами просто з вікон сусідньої будівлі. Адже це може бути прямою загрозою національній безпеці держави, захист якої, відповідно до закону, забезпечує Служба безпеки України”, — зазначили у міністерстві.
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Нагадаємо, біля офісу кандидата у президента України Володимира Зеленського, на вулиці Білоруській у Києві, знайшли невідоме технічне обладнання.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 КК України — незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
Раніше Служба безпеки України підтвердила, що здійснює оперативно-технічні заходи у місті Києві за адресою Білоруська,26, однак ці заходи “ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням”.