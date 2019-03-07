В МВД отрицают обвинения СБУ о срыве операции в отношении лица, подозреваемого в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В министерстве внутренних дел заявили, что не знали о проведении Службой безопасности Украины операции вблизи офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МВД.
"Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только отдельные лица со специальным допуском. В связи с этим сообщаем, что Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины никоим образом не вмешиваются в работу дружественного правоохранительного органа специального назначения", - говорится в сообщении.
Как отметили в МВД, Нацполиция выполняет свои обязанности в рамках действующего законодательства, "реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом».
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"МВД, в свою очередь, рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания. Ведь это может быть прямой угрозой национальной безопасности государства, защита которой, согласно закону, обеспечивает Служба безопасности Украины", - отметили в министерстве.
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Напомним, у офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, на улице Белорусской в Киеве, нашли неизвестное техническое оборудование.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 УК Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.
Ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26, однако эти меры "никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением".