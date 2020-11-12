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У МВС пояснили, чому електрошокер гуманніший за поліцейську палицю

У МВС пояснили, чому електрошокер гуманніший за поліцейську палицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Поліцейська палиця може нанести більше травм, ніж електрошокер. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу Україна 24, передає кореспондент УНН.

“Як правило електрошокер використовують для того, щоб зупинити правопорушника...В основному це здорові люди, які зловживають наркотиками, алкоголем. Якщо не використовувати електрошокер, то в поліції достатньо обмежений арсенал можливостей. Використовується поліцейська палиця”, — розповів Геращенко.

За його словами, поліцейська палиця може нанести травм набагато більше ніж електрошокер.

“Наприклад поліцейською палицею забороняється завдавати удар по голові, по шиї, суглобам, або по статевих органах. Але в момент, коли людина пручається, поліцейський замахується, щоб вдарити палицею в те місце, яке не заборонене, правопорушник змінює позицію тіла в просторі й удар завдасть, наприклад, по голові і ці наслідки можуть бути набагато страшніші ніж електрошокер”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими, пропонують розширений опис їх використання внести в законодавство.

Також Кабінет міністрів направив на розгляд Верховній Раді законопроект про розширення підстав використання поліцією електрошокерів.

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