У МВС пояснили, чому електрошокер гуманніший за поліцейську палицю

“Як правило електрошокер використовують для того, щоб зупинити правопорушника...В основному це здорові люди, які зловживають наркотиками, алкоголем. Якщо не використовувати електрошокер, то в поліції достатньо обмежений арсенал можливостей. Використовується поліцейська палиця”, — розповів Геращенко.

За його словами, поліцейська палиця може нанести травм набагато більше ніж електрошокер.

“Наприклад поліцейською палицею забороняється завдавати удар по голові, по шиї, суглобам, або по статевих органах. Але в момент, коли людина пручається, поліцейський замахується, щоб вдарити палицею в те місце, яке не заборонене, правопорушник змінює позицію тіла в просторі й удар завдасть, наприклад, по голові і ці наслідки можуть бути набагато страшніші ніж електрошокер”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, уряд затвердив можливість використання електрошокерів поліцейськими, пропонують розширений опис їх використання внести в законодавство.

Також Кабінет міністрів направив на розгляд Верховній Раді законопроект про розширення підстав використання поліцією електрошокерів.