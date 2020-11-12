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В МВД объяснили, почему электрошокер более гуманный чем полицейская дубинка

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Полицейская дубинка может нанести больше травм, чем электрошокер. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.

"Как правило электрошокер используют для того, чтобы остановить правонарушителя ... В основном это большие люди, злоупотребляющие наркотиками, алкоголем. Если не использовать электрошокер, то в полиции достаточно ограничен арсенал возможностей. Используется полицейская дубинка", - рассказал Геращенко.

По его словам, полицейский дубинкой может нанести травм намного больше чем электрошокером.

"Например полицейской дубинкой запрещается наносить удар по голове, по шее, суставам, или по половым органам. Но в момент, когда человек сопротивляется, полицейский замахивается, чтобы ударить палкой в то место, которое не запрещено, правонарушитель меняет позицию тела в пространстве и удар нанесет, например, по голове и эти последствия могут быть гораздо страшнее чем электрошокер", - сказал Геращенко.

Напомним, правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, которые предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство.

Также Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о расширении оснований использования полицией электрошокеров.

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