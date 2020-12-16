У МОЗ занепокоєні через можливий спалах COVID-19 після новорічних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я дивляться з тривогою на святкові дні, оскільки занепокоєні через можливий спалах коронавірусної хвороби COVID-19 після святкування Нового року. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Не забувайте, будь ласка, за маску, не забувайте, будь ласка, дотримуватися дистанції. Уникайте будь-якого масового скупчення людей, особливо - напередодні святкових днів. Це дуже важливо і скажу відверто - ми з ... великою такою тривогою зараз дивимося на всі наші святкові дні, щоб у нас не сталося саме спалаху після святкування новорічних свят", - повідомив Степанов.
Нагадаємо, у МОЗ порадили утриматись від подорожей під час новорічних свят.
Також нагадаємо, уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.
Додамо, що в Україні вже 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622. Раніше Степанов заявив про "стабілізацію ситуації з кількістю нових випадків COVID-19".