У МОЗ занепокоєні через можливий спалах COVID-19 після новорічних свят

"Не забувайте, будь ласка, за маску, не забувайте, будь ласка, дотримуватися дистанції. Уникайте будь-якого масового скупчення людей, особливо - напередодні святкових днів. Це дуже важливо і скажу відверто - ми з ... великою такою тривогою зараз дивимося на всі наші святкові дні, щоб у нас не сталося саме спалаху після святкування новорічних свят", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ порадили утриматись від подорожей під час новорічних свят.

Також нагадаємо, уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

Додамо, що в Україні вже 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622. Раніше Степанов заявив про "стабілізацію ситуації з кількістю нових випадків COVID-19".