В Минздраве обеспокоены возможной вспышкой COVID-19 после новогодних праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Министерстве здравоохранения смотрят с тревогой на праздничные дни, поскольку обеспокоены возможной вспышкой коронавирусной болезни COVID-19 после празднования Нового года. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Не забывайте, пожалуйста, за маску, не забывайте, пожалуйста, за соблюдать дистанцию. Избегайте любого массового скопления людей, особенно - накануне праздничных дней. Это очень важно и скажу откровенно - мы с... большой такой тревогой сейчас смотрим на все наши праздничные дни, чтобы у нас не произошло именно вспышки после празднования новогодних праздников", - сообщил Степанов.
Напомним, в Минздраве посоветовали воздержаться от поездок во время новогодних праздников.
Также напомним, правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.
Добавим, что в Украине уже 919 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 622. Ранее Степанов заявил о "стабилизации ситуации с новыми случаями COVID-19".