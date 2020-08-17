У МОЗ розповіли, чи працюватимуть приватні школи у "червоних" зонах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Якщо у районі чи у місті встановлений "червоний" рівень небезпеки - обмеження на роботу шкіл поширюються на всі заклади, незалежно від форми власності, у тому числі - приватні школи. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Незалежно від форми власності, якщо "червоний" рівень небезпеки встановлений у місті або районі, а я ще раз хочу наголосити, що в умовах адаптивного карантину ми дійшли саме до району або міста, незалежно від форми власності - це розповсюджується на всі навчальні заклади", - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання щодо обмежень роботи приватних шкіл з "червоної" зони.
Він додав, що райони з "червоної" зони мають не просто напружену ситуацію, а ситуацію, коли зафіксовано дуже багато нових випадків COVID-19.
За його словами, через 14 днів обмеження можуть переглянути.
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