У МОЗ розповіли, чи працюватимуть приватні школи у "червоних" зонах

"Незалежно від форми власності, якщо "червоний" рівень небезпеки встановлений у місті або районі, а я ще раз хочу наголосити, що в умовах адаптивного карантину ми дійшли саме до району або міста, незалежно від форми власності - це розповсюджується на всі навчальні заклади", - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання щодо обмежень роботи приватних шкіл з "червоної" зони.

Він додав, що райони з "червоної" зони мають не просто напружену ситуацію, а ситуацію, коли зафіксовано дуже багато нових випадків COVID-19.

За його словами, через 14 днів обмеження можуть переглянути.

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