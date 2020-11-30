У МОЗ повідомили, скільки школярів наразі хворіє на COVID-19

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Станом на 30 листопада, в Україні на COVID-19 хворіє 5195 учнів. З початку навчального року близько 12 тисяч учнів отримали позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

“Наразі в Україні на коронавірусну хворобу хворіє 5 195 учнів. З 1 вересня захворіло майже 12 тисяч учнів. Вчителів наразі хворіє 9 600, а з 1 вересня – 24 496 вчителів. На самоізоляції, через контакт з хворим, перебуває понад 121 000 учнів і 7 800 вчителів. Всього класів на самоізоляції - 4 741 клас. Дистанційно працює 591 школа”, - повідомив Ляшко.

Додамо, що в Україні на 8 годину 30 листопада зафіксовано вже 732 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — менше 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.

Зазначимо, що Парламент прийме рішення щодо обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу до п’ятниці, 4 грудня.

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