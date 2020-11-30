В Минздраве сообщили, сколько школьников сейчас болеет COVID-19

"Сейчас в Украине коронавирусной болезнью болеет 5195 учеников. С 1 сентября заболело почти 12 тысяч учеников. Учителей сейчас болеет 9 600, а с 1 сентября - 24 496 учителей. На самоизоляции, через контакт с больным, находится более 121 тысячи учащихся и 7 800 учителей. Всего классов на самоизоляции - 4 741 класс. Дистанционно работает 591 школа", - сообщил Ляшко.

Добавим, что в Украине на 8 часов 30 ноября зафиксировано уже 732 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - меньше 10 тысяч, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.

Отметим, что Парламент примет решение относительно ограничительных мер из-за пандемии коронавируса до пятницы, 4 декабря.