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3 марта, 21:00 • 107160 просмотра

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В Минздраве сообщили, сколько школьников сейчас болеет COVID-19

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на 30 ноября, в Украине COVID-19 болеет 5195 учеников. С начала учебного года около 12 тысяч учеников получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

"Сейчас в Украине коронавирусной болезнью болеет 5195 учеников. С 1 сентября заболело почти 12 тысяч учеников. Учителей сейчас болеет 9 600, а с 1 сентября - 24 496 учителей. На самоизоляции, через контакт с больным, находится более 121 тысячи учащихся и 7 800 учителей. Всего классов на самоизоляции - 4 741 класс. Дистанционно работает 591 школа", - сообщил Ляшко.

Добавим, что в Украине на 8 часов 30 ноября зафиксировано уже 732 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - меньше 10 тысяч, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.

Отметим, что Парламент примет решение относительно ограничительных мер из-за пандемии коронавируса до пятницы, 4 декабря.

Украинские Национальные Новости

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