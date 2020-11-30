Тотальний "локдаун": Рада ухвалить рішення до п’ятниці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Парламент прийме рішення щодо обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу до п’ятниці, 4 грудня. Про це заявив голова політичної партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко під час виступу на засіданні Погоджувальної ради у ВР, передає кореспондент УНН.
“Щодо години запитань до уряду, звичайно, зараз тема номер один в країні — це медицина, пандемія, можливі варіанти локдаунів. Моя особиста думка, що, який би не був локдаун, інтелектуальний, адаптивний карантин чи ще якийсь, він має бути спрямований в першу чергу на зниження темпів росту епідемії та збереження здоров’я кожного українця... тому запрошуємо, нажаль, вже традиційно, пана Степанова та весь Кабінет міністрів для відповідей на запитання щодо боротьби з епідемією та можливих варіантів карантинів, локдаунів тощо. Я думаю, що до п’ятниці це все вже буде відомо”, — сказав Корнієнко.
Нагадаємо, раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.