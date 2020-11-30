Тотальний "локдаун": Рада ухвалить рішення до п’ятниці

“Щодо години запитань до уряду, звичайно, зараз тема номер один в країні — це медицина, пандемія, можливі варіанти локдаунів. Моя особиста думка, що, який би не був локдаун, інтелектуальний, адаптивний карантин чи ще якийсь, він має бути спрямований в першу чергу на зниження темпів росту епідемії та збереження здоров’я кожного українця... тому запрошуємо, нажаль, вже традиційно, пана Степанова та весь Кабінет міністрів для відповідей на запитання щодо боротьби з епідемією та можливих варіантів карантинів, локдаунів тощо. Я думаю, що до п’ятниці це все вже буде відомо”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше у парламенті повідомили, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.