У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Станом на 24 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - у Києві, на Запоріжжі та Черкащині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у місті Києві – 627,4 (-), у Запорізькій області – 616,5 (-) та у Черкаській області – 587,2 (-).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 145,0 (-), у Вінницькій області - 148,4 (+) та у Закарпатській області - 175,5 (-).
Додамо, в Україні на ранок 24 грудня кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила мільйон, за добу - 11 490.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.