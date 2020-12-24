В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Киеве - 627,4 (-), в Запорожской области - 616,5 (-) и в Черкасской области - 587,2 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 145,0 (-), в Винницкой области - 148,4 (+) и в Закарпатской области - 175,5 (-).

Добавим, в Украине на утро 24 декабря число случаев COVID-19 в Украине превысило миллион, за сутки - 11 490.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.