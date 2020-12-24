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У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях", - повідомив міністр.

Ситуація з поширенням хвороби по областях та у Києві виглядає так:

  • Київ – 105 040 (+1 377 за добу)
  • Вінницька – 21 490 (+231)
  • Волинська – 31 917 (+427)
  • Дніпропетровська – 55 174 (+549)
  • Донецька – 33 738 (+636)
  • Житомирська – 37 468 (+493)
  • Закарпатська – 27 543 (+152)
  • Запорізька – 50 115 (+774)
  • Івано-Франківська – 42 482 (+182)
  • Київська – 55 497 (+666)
  • Кіровоградська – 8 090 (+141)
  • Луганська – 9 443 (+262)
  • Львівська – 58 372 (+466)
  • Миколаївська – 28 351 (+381)
  • Одеська – 66 971 (+676)
  • Полтавська – 33 509 (+564)
  • Рівненська – 39 634 (+383)
  • Сумська – 38 923 (+422)
  • Тернопільська – 32 972 (+234)
  • Харківська – 66 788 (+545)
  • Херсонська – 16 408 (+246)
  • Хмельницька – 37 600 (+458)
  • Черкаська – 36 418 (+480)
  • Чернівецька – 38 914 (+193)
  • Чернігівська – 28 275 (+552)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст - майже 11,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих третю добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу знову - під 3 тисячі.

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