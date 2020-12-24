У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях", - повідомив міністр.

Ситуація з поширенням хвороби по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 105 040 (+1 377 за добу)



Вінницька – 21 490 (+231)



Волинська – 31 917 (+427)



Дніпропетровська – 55 174 (+549)



Донецька – 33 738 (+636)



Житомирська – 37 468 (+493)



Закарпатська – 27 543 (+152)



Запорізька – 50 115 (+774)



Івано-Франківська – 42 482 (+182)



Київська – 55 497 (+666)



Кіровоградська – 8 090 (+141)



Луганська – 9 443 (+262)



Львівська – 58 372 (+466)



Миколаївська – 28 351 (+381)



Одеська – 66 971 (+676)



Полтавська – 33 509 (+564)



Рівненська – 39 634 (+383)



Сумська – 38 923 (+422)



Тернопільська – 32 972 (+234)



Харківська – 66 788 (+545)



Херсонська – 16 408 (+246)



Хмельницька – 37 600 (+458)



Черкаська – 36 418 (+480)



Чернівецька – 38 914 (+193)



Чернігівська – 28 275 (+552)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст - майже 11,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих третю добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу знову - під 3 тисячі.