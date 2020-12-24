У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях", - повідомив міністр.
Ситуація з поширенням хвороби по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 105 040 (+1 377 за добу)
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- Вінницька – 21 490 (+231)
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- Волинська – 31 917 (+427)
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- Дніпропетровська – 55 174 (+549)
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- Донецька – 33 738 (+636)
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- Житомирська – 37 468 (+493)
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- Закарпатська – 27 543 (+152)
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- Запорізька – 50 115 (+774)
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- Івано-Франківська – 42 482 (+182)
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- Київська – 55 497 (+666)
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- Кіровоградська – 8 090 (+141)
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- Луганська – 9 443 (+262)
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- Львівська – 58 372 (+466)
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- Миколаївська – 28 351 (+381)
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- Одеська – 66 971 (+676)
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- Полтавська – 33 509 (+564)
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- Рівненська – 39 634 (+383)
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- Сумська – 38 923 (+422)
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- Тернопільська – 32 972 (+234)
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- Харківська – 66 788 (+545)
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- Херсонська – 16 408 (+246)
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- Хмельницька – 37 600 (+458)
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- Черкаська – 36 418 (+480)
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- Чернівецька – 38 914 (+193)
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- Чернігівська – 28 275 (+552)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст - майже 11,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих третю добу поспіль перевищує кількість захворілих. При цьому госпіталізованих людей за добу знову - під 3 тисячі.