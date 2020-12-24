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В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 39450 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Одесской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях", - сообщил министр.

Ситуация с распространением болезни по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 105040 (+1 377 за сутки)
  • Винницкая - 21490 (+231)
  • Волынская - 31917 (+427)
  • Днепропетровская - 55174 (+549)
  • Донецкая - 33738 (+636)
  • Житомирская - 37468 (+493)
  • Закарпатская - 27543 (+152)
  • Запорожская - 50115 (+774)
  • Ивано-Франковская - 42482 (+182)
  • Киевская - 55497 (+666)
  • Кировоградская - 8090 (+141)
  • Луганская - 9443 (+262)
  • Львовская - 58372 (+466)
  • Николаевская - 28351 (+381)
  • Одесская - 66971 (+676)
  • Полтавская - 33509 (+564)
  • Ровенская - 39634 (+383)
  • Сумская - 38923 (+422)
  • Тернопольская - 32972 (+234)
  • Харьковская - 66788 (+545)
  • Херсонская - 16408 (+246)
  • Хмельницкая - 37600 (+458)
  • Черкасская - 36418 (+480)
  • Черновицкая - 38914 (+193)
  • Черниговская - 28275 (+552)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине на 8:00 24 декабря превысило миллион, суточный прирост - почти 11,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших третьи сутки подряд превышает количество заболевших. При этом госпитализированных человек за сутки снова - под 3 тысячи.

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