В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Одесской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях", - сообщил министр.
Ситуация с распространением болезни по областям и в Киеве выглядит так:
-
- Киев - 105040 (+1 377 за сутки)
-
- Винницкая - 21490 (+231)
-
- Волынская - 31917 (+427)
-
- Днепропетровская - 55174 (+549)
-
- Донецкая - 33738 (+636)
-
- Житомирская - 37468 (+493)
-
- Закарпатская - 27543 (+152)
-
- Запорожская - 50115 (+774)
-
- Ивано-Франковская - 42482 (+182)
-
- Киевская - 55497 (+666)
-
- Кировоградская - 8090 (+141)
-
- Луганская - 9443 (+262)
-
- Львовская - 58372 (+466)
-
- Николаевская - 28351 (+381)
-
- Одесская - 66971 (+676)
-
- Полтавская - 33509 (+564)
-
- Ровенская - 39634 (+383)
-
- Сумская - 38923 (+422)
-
- Тернопольская - 32972 (+234)
-
- Харьковская - 66788 (+545)
-
- Херсонская - 16408 (+246)
-
- Хмельницкая - 37600 (+458)
-
- Черкасская - 36418 (+480)
-
- Черновицкая - 38914 (+193)
-
- Черниговская - 28275 (+552)
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине на 8:00 24 декабря превысило миллион, суточный прирост - почти 11,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших третьи сутки подряд превышает количество заболевших. При этом госпитализированных человек за сутки снова - под 3 тысячи.