У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Станом на 13 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Буковині, Житомирщині та Хмельниччині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Чернівецькій області – 652,1 (+), у Житомирській області – 604,2 (+), у Хмельницькій області – 537,8 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 118,8 (-), у Дніпропетровській області - 166,1 (+) і у Луганській області – 203,0 (+).
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 13 листопада в Україні вже 512 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 11 787.
Як повідомляв УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.