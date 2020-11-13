В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90938 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98444 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102736 просмотра

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. По состоянию на 13 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 652,1 (+), в Житомирской области - 604,2 (+), в Хмельницкой области - 537,8 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 118,8 (-), в Днепропетровской области - 166,1 (+) и в Луганской области - 203,0 (+).

Напомним, в Украине на 8:00 13 ноября в Украине уже 512 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 11 787.

Как сообщал УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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