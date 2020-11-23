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У МОЗ назвали регіони, де недостатньо ліжок із киснем для хворих на COVID-19

У МОЗ назвали регіони, де недостатньо ліжок із киснем для хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 15387 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві, Черкаській та Харківській областях спостерігається напружена ситуація з вільними ліжками, які забезпечені киснем, для пацієнтів з COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На сьогоднішній день у нас 25 тис. 996 ліжок, які забезпечені киснем або децентралізовано (централізовано - ред.), або забезпечені кисневими концентраторами. Так, у нас є регіони, в яких ситуація достатньо напружена по кількості вільних ліжок. Якщо цілком по країні, наприклад, у нас 12 тис. 168 ліжок вільних, які забезпечені киснем, то є регіони, де у нас є напружена ситуація. Що це за регіони? Це і місто Київ, і Черкаська область, Харківська область. Ми вважаємо, що там їх недостатня кількість", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у них є чітке розуміння з місцевою владою щодо збільшення кількості ліжок з підведеним киснем.

"Це дуже важливо, тому що саме місцева влада є власником лікарень, які лікують хворих на COVID-19 у тому числі. Отже, ситуація, хочу підкреслити, повністю контрольована. Від початку, до кінця. У нас є чітке розуміння щодо збільшення кількості ліжок. Це розуміння вже втілене у відповідні нормативні акти", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні заповнені вже понад 50% ліжок для осіб з COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.

Як повідомляв УНН, за словами президента асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва, ситуація з COVID-19 стане критичною, коли ліжка у лікарнях будуть заповнені на 75%.

Також у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.

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