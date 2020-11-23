В Минздраве назвали регионы, где недостаточно коек с кислородом для больных COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Киеве, Черкасской и Харьковской областях наблюдается напряженная ситуация со свободными койками, которые обеспечены кислородом, для пациентов с COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день у нас 25 тыс. 996 коек, которые обеспечены кислородом или децентрализовано (централизованно - ред.), или обеспечены кислородными концентраторами. Так, у нас есть регионы, в которых ситуация достаточно напряженная по количеству свободных коек. Если в целом по стране, например, у нас 12 тыс. 168 коек свободных, которые обеспечены кислородом, то есть регионы, где у нас есть напряженная ситуация. Что это за регионы? Это и Киев, и Черкасская область, Харьковская область. Мы считаем, что там их недостаточное количество", - сказал Степанов.

Он отметил, что у них есть четкое понимание с местными властями по увеличению количества коек с подведенным кислородом.

"Это очень важно, потому что именно местная власть является владельцем больниц, которые лечат больных COVID-19 в том числе. Следовательно, ситуация, хочу подчеркнуть, полностью контролируется. С начала, до конца. У нас есть четкое понимание по увеличению количества коек. Это понимание уже воплощено в соответствующие нормативные акты", - добавил министр.

Напомним, в Украине заполнены уже более 50% коек для лиц с COVID-19.

Также напомним, в Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945.

Как сообщал УНН, по словам президента ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва, ситуация с COVID-19 станет критической, когда кровати в больницах будут заполнены на 75%.

Также в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.

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