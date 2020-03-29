У МОЗ дали поради мешканцям багатоквартирних будинків на час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Мешканцям багатоквартирних будинків для зменшення ризику захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією, варто уникати скупчень людей у ліфтах та під’їздах. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ України "Коронавірус_інфо", передає УНН.
"Якщо ви живете у багатоквартирному будинку, уникайте скупчень людей у ліфтах та під’їздах. Подбайте про дезінфекцію дверей, поручнів, кнопок. Якщо ви все-таки опинилися в ліфті не самі, забезпечте максимально можливу дистанцію між сусідами", - повідомили у МОЗ.
Рекомендується також роздрукувати наліпки-підказки для підлоги в ліфті й таким чином знизити ризик інфікування. Для цього МОЗ навіть підготувало спеціальний макет, який можна роздрукувати.
Нагадаємо, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, МОЗ оновили стандарти надання медичної допомоги для хворих на коронавірус.