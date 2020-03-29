В Минздраве дали советы жителям многоквартирных домов на время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Жителям многоквартирных домов для уменьшения риска заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, следует избегать скоплений людей в лифтах и подъездах. Об этом сообщает Telegram-канал МОЗ Украины "Коронавирус_инфо", передает УНН.
"Если вы живете в многоквартирном доме, избегайте скопления людей в лифтах и подъездах. Позаботьтесь о дезинфекции дверей, перил, кнопок. Если вы все-таки оказались в лифте не одни, обеспечьте максимально возможную дистанцию между соседями", - сообщили в Минздраве.
Рекомендуется также распечатать наклейки-подсказки для пола в лифте и таким образом снизить риск инфицирования. Для этого МОЗ даже подготовило специальный макет, который можно распечатать.
Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, МОЗ обновили стандарты оказания медицинской помощи для больных коронавирусом.