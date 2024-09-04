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У Монголії поліція затримала людей, які намагалися розгорнути прапор України під час візиту путіна

У Монголії поліція затримала людей, які намагалися розгорнути прапор України під час візиту путіна

Київ • УНН

 • 38840 перегляди

Поліція Монголії заарештувала мітингарів, які намагалися розгорнути український прапор під час візиту путіна до Палацу уряду. П'ятеро інших людей з антипутінським банером були змушені розійтися.

Поліція Монголія здійснила арешт мітингарів, які спробували розгорнути український прапор під час того, як президент рф путін підіймався сходами до Палацу уряду країни. Передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

У Монголії поліція затримала людей з прапором України, під час того, як президент країни Хурелсух Ухнаа та кервник рф володимир путні з’явилися на головній площі Улан-Батора, а також піднімалися по червоній килимовій доріжці Палацу уряду, щоб вклонитися статуї Чингісхана. Натовп людей спостерігав на процесію з-за бар'єрів. За даними ЗМІ, п'ятеро інших людей, які зібралися в кількох кварталах на захід від площі, тримали антипутінський банер і український прапор. Втім, були змушені розійтися, почувши про арешти.

Нагадаємо

Монголія не могла арештувати президента рф володимира путіна попри ордер Міжнародного кримінального суду, адже країна майже повністю залежить від енергоімпорту з рф. Про це йдеться в заяві Монголії для видання Politico.

Монголія не арештувала путіна за ордером МКС. У МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права02.09.24, 21:17 • 92068 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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