Полиция Монголии осуществила арест митингующих, которые попытались развернуть украинский флаг во время того, как президент рф Путин поднимался по лестнице во Дворец правительства страны. Передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В Монголии полиция задержала людей с флагом Украины, во время того, как президент страны Хурелсух Ухнаа и кервник рф Владимир Путни появились на главной площади Улан-Батора, а также поднимались по красной ковровой дорожке Дворца правительства, чтобы поклониться статуе Чингисхана. Толпа людей наблюдала на процессию из-за барьеров. По данным СМИ, пятеро других людей, которые собрались в нескольких кварталах к западу от площади, держали антипутинский баннер и украинский флаг. Впрочем, были вынуждены разойтись, услышав об арестах.

Напомним,

Монголия не могла арестовать президента рф Владимира Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда, ведь страна почти полностью зависит от энергоимпорта из рф. Об этом говорится в заявлении Монголии для издания Politico.

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