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"Індекс майбутнього", як показник добробуту українських дітей: Фундація Олени Зеленської презентувала результати дослідження

Київ • УНН

 • 73583 перегляди

Дослідження показало, що найбільший дискомфорт через війну українські діти відчувають у сферах охорони здоров'я, освіти та інституційного догляду.

"Індекс майбутнього", як показник добробуту українських дітей: Фундація Олени Зеленської презентувала результати дослідження

Дослідники з проєкту "Індекс майбутнього" виявили найбільш вразливі місця в добробуті дітей. Найбільше дискомфорту українські діти відчувають у сферах здоров’я, освіти та в системі інституційного догляду. Про результати дослідження та які державні програми допоможуть їх вирішити розповіли у Міністерстві освіти та науки України, передає УНН.

Деталі

Результати дослідження "Індекс майбутнього" виявили найбільш вразливі місця в добробуті дітей. Відповідно до заявленого це сфери здоров’я, освіти та система інституційного догляду.

Один із ключових висновків дослідження саме у сфері освіти та дії МОН. Йдеться про організацію дистанційного навчання, до якого вимушені були вдатись українські освітяни через війну в країні.

В Україні 24% дітей навчаються онлайн. 55% батьків оцінюють умови для дистанційного навчання їхніх дітей "дуже добре" чи "добре". Проте батьки дітей зі сходу країни частіше вказують на погані умови — загалом 22%.

– повідомили у МОН.

У міністерстві освіти та науки України зауважили, що ще від початку повномасштабного вторгнення у пріоритетах відомства було забезпечити доступ для дистанційного навчання всім учасникам освітнього процесу. Разом із партнерами вони доставили понад 166,5 тисяч девайсів для навчання і відкрили 165 цифрових освітніх центрів у 17 областях України.

Під час проведення дослідження "Індекс майбутнього" також з’ясувалось, що хоч хобі мають 69% опитаних дітей, однак лише 40% з них відвідують позашкільні гуртки.

Позашкільна освіта надає дитині змогу всесторонньо розвиватися та реалізовувати таланти. Також це важливий чинник соціалізації.

– зауважили у міністерстві.

В Міносвіти також акцентували, що в умовах війни їхній основний фокус був і залишається зосередженим на відновленні навчальних закладів й створенні безпечних умов для очної освіти.

Наша мета — забезпечити якомога більше можливостей для очного освітнього процесу задля соціалізації кожної дитини. За 2 роки повномасштабного вторгнення відновили 565 закладів освіти та облаштували 22 453 укриття в школах, ЗВО, профтехах.

– повідомили в МОН.

В освітньому відомстві відзначили, що такі дослідження дозволяють МОН упроваджувати дієві проєкти та програми, спрямовані на розв’язання критичних для дітей проблем, спричинених повномасштабною війною. Адже оцінювання поточної ситуації — це ключ до ефективних управлінських рішень.

"Війна росії проти дітей": Зеленська запропонувала ідеї, як повернути депортованих дітей02.02.24, 17:43 • 33228 переглядiв

Додатково

Дослідження презентавала Фундація Олени Зеленської, провели його спільно з Київською школою економіки та за підтримки ЮНІСЕФ. 

У презентації результатів дослідження взяли участь міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та заступниця міністра Євгенія Смірнова.

Тетяна Салганік

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