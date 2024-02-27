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В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди

В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 16:35  •  5604 просмотра

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Исследование показало, что наибольший дискомфорт из-за войны украинские дети испытывают в сферах здравоохранения, образования и институционального ухода.

Исследователи из проекта "Индекс будущего" обнаружили наиболее уязвимые места в благополучии детей. Больше всего дискомфорта украинские дети испытывают в сферах здоровья, образования и в системе институционального ухода. О результатах исследования и какие государственные программы помогут их решить рассказали в Министерстве образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

Результаты исследования "Индекс будущего" выявили наиболее уязвимые места в благосостоянии детей. Согласно заявленному это сферы здоровья, образования и система институционального ухода.

Один из ключевых выводов исследования именно в сфере образования и действия МОН. Речь идет об организации дистанционного обучения, к которому вынуждены были прибегнуть украинские педагоги из-за войны в стране.

В Украине 24% детей учатся онлайн. 55% родителей оценивают условия для дистанционного обучения их детей "очень хорошо" или "хорошо". Однако родители детей с востока страны чаще указывают на плохие условия - всего 22%.

- сообщили в МОН.

В министерстве образования и науки Украины отметили, что еще с начала полномасштабного вторжения в приоритетах ведомства было обеспечить доступ для дистанционного обучения всем участникам образовательного процесса. Вместе с партнерами они доставили более 166,5 тысяч девайсов для обучения и открыли 165 цифровых образовательных центров в 17 областях Украины.

Во время проведения исследования "Индекс айбцтнего" также выяснилось, что хотя хобби имеют 69% опрошенных детей, однако только 40% из них посещают внешкольные кружки.

Внешкольное образование дает ребенку возможность всесторонне развиваться и реализовывать таланты. Также это важный фактор социализации.

- отметили в министерстве.

В Минобразования также акцентировали, что в условиях войны их основной фокус был и остается сосредоточенным на восстановлении учебных заведений и создании безопасных условий для очного образования.

Наша цель - обеспечить как можно больше возможностей для очного образовательного процесса для социализации каждого ребенка. За 2 года полномасштабного вторжения восстановили 565 учебных заведений и обустроили 22 453 укрытия в школах, ЗВО, профтехах.

- сообщили в МОН.

В образовательном ведомстве отметили, что такие исследования позволяют МОН внедрять действенные проекты и программы, направленные на решение критических для детей проблем, вызванных полномасштабной войной. Ведь оценка текущей ситуации - это ключ к эффективным управленческим решениям.

"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей2 февраля 2024, 15:43 • 31434 просмотра

Дополнительно

Инициативу провести исследование "Индекс будущего" внесла первая леди Украины Елена Зеленская и ее Фонд.

В презентации результатов исследования приняли участие министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и заместитель министра Евгения Смирнова.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
olena-zelenskaЕлена Зеленская
У МОН презентували результати дослідження "Індекс майбутнього"ініційованого Першою Леді
The results of the Future Index study initiated by the First Lady were presented at the Ministry of Education and Science
Новости по теме

В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди

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