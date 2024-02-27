В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди
Киев • УНН
Исследование показало, что наибольший дискомфорт из-за войны украинские дети испытывают в сферах здравоохранения, образования и институционального ухода.
Исследователи из проекта "Индекс будущего" обнаружили наиболее уязвимые места в благополучии детей. Больше всего дискомфорта украинские дети испытывают в сферах здоровья, образования и в системе институционального ухода. О результатах исследования и какие государственные программы помогут их решить рассказали в Министерстве образования и науки Украины, передает УНН.
Детали
Результаты исследования "Индекс будущего" выявили наиболее уязвимые места в благосостоянии детей. Согласно заявленному это сферы здоровья, образования и система институционального ухода.
Один из ключевых выводов исследования именно в сфере образования и действия МОН. Речь идет об организации дистанционного обучения, к которому вынуждены были прибегнуть украинские педагоги из-за войны в стране.
В Украине 24% детей учатся онлайн. 55% родителей оценивают условия для дистанционного обучения их детей "очень хорошо" или "хорошо". Однако родители детей с востока страны чаще указывают на плохие условия - всего 22%.
В министерстве образования и науки Украины отметили, что еще с начала полномасштабного вторжения в приоритетах ведомства было обеспечить доступ для дистанционного обучения всем участникам образовательного процесса. Вместе с партнерами они доставили более 166,5 тысяч девайсов для обучения и открыли 165 цифровых образовательных центров в 17 областях Украины.
Во время проведения исследования "Индекс айбцтнего" также выяснилось, что хотя хобби имеют 69% опрошенных детей, однако только 40% из них посещают внешкольные кружки.
Внешкольное образование дает ребенку возможность всесторонне развиваться и реализовывать таланты. Также это важный фактор социализации.
В Минобразования также акцентировали, что в условиях войны их основной фокус был и остается сосредоточенным на восстановлении учебных заведений и создании безопасных условий для очного образования.
Наша цель - обеспечить как можно больше возможностей для очного образовательного процесса для социализации каждого ребенка. За 2 года полномасштабного вторжения восстановили 565 учебных заведений и обустроили 22 453 укрытия в школах, ЗВО, профтехах.
В образовательном ведомстве отметили, что такие исследования позволяют МОН внедрять действенные проекты и программы, направленные на решение критических для детей проблем, вызванных полномасштабной войной. Ведь оценка текущей ситуации - это ключ к эффективным управленческим решениям.
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Дополнительно
Инициативу провести исследование "Индекс будущего" внесла первая леди Украины Елена Зеленская и ее Фонд.
В презентации результатов исследования приняли участие министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и заместитель министра Евгения Смирнова.
В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди
Исследование показало, что наибольший дискомфорт из-за войны украинские дети испытывают в сферах здравоохранения, образования и институционального ухода.
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