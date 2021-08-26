У "Молодій гвардії" семеро людей одужали від COVID-19

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“Сьогодні ми пишаємося першою перемогою — п’ятеро дітей та двоє вожатих повернулися до своїх загонів, до звичного ритму життя та буденних справ... Це перемога усього дитячого центру, наша перша ластівка на шляху до повного одужання”, — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо

Станом на 24 серпня всього у дитячому таборі “Молода гвардія” коронавірус підтверджено у 81 людини, зокрема у 70 дітей і 11 вожатих. На ізоляції в медико-санітарній частині центру перебуває 28 хворих, на самоізоляції — 400 дітей.

Перший позитивний результат тесту на COVID-19 у таборі зареєстрували 12 серпня.