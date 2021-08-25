Штам "Дельта" підтвердився у 30 дітей з одеського центру "Молода гвардія"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У 30 дітей і 3 вожатих з одеського центру "Молода гвардія" підтвердився штам коронавірусу "Дельта". Цю інформацію 25 серпня повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.
"Київська лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила штам "Дельта" у 30 дітей і 3 дорослих. І далі відправила аналізи на секвенування, це ще одне дослідження", - зазначив Гончаров.
Гончаров сказав, що станом на 24 серпня всього у дитячому таборі коронавірус підтверджено у 81 людини, у тому числі у 70 дітей і 11 вожатих. На ізоляції в медико-санітарній частині дитячого центру залишаються 28 хворих, на самоізоляції - 400 дітей.
Окрім того, 13 дітей перебувають на ізоляції в дружині "Зоряна". П'ять дітей в стані середньої тяжкості перебувають в одеській дитячій лікарні № 3.
Інформація про спалах COVID-19 в дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія" з'явилася на початку минулого тижня.