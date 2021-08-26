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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110351 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В "Молодой гвардии" семь человек выздоровели от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В одесском лагере “Молодая гвардия” от коронавируса выздоровели пятеро детей и двое вожатых. Об этом сообщили на Facebook-странице центра, информирует УНН.

Цитата

“Сегодня мы гордимся первой победой — пятеро детей и двое вожатых вернулись к своим отрядам, к привычному ритму жизни и будничным делам... Это победа всего детского центра, наша первая ласточка на пути к полному выздоровлению”, — отметили в сообщении.

Напомним

По состоянию на 24 августа всего в детском лагере “Молодая гвардия” коронавирус подтвержден у 81 человека, в том числе у 70 детей и 11 вожатых. На изоляции в медико-санитарной части центра находится 28 больных, на самоизоляции — 400 детей.

Первый положительный результат теста на COVID-19 в лагере зарегистрировали 12 августа.

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