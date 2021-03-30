У Молдові збирають Вищу раду безпеки: обговорять "неправильне" управління майном в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент Молдови Майя Санду повідомила 29 березня, що скликає Вищу раду безпеки. Засідання призначено на вівторок, 30 березня. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker, передає УНН.
Деталі
Як повідомила Санду, засідання відбудеться в приміщенні адміністрації президента. Рада має обговорити "неправильне" управління майном Молдови в Україні і його втрату, а також боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків, пише видання.
Відзначається, що останні збори Ради відбулося 13 березня. Після засідання президент закликала уряд і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи, щоб стримати поширення коронавірусу.
Що було раніше
Генеральна прокуратура Республіки Молдова у грудні порушила кримінальну справу про спробу захоплення будівлі молдовського консульства в Одесі - через оборудку з будівлями, яка, за версією прокуратури, проводилася в інтересах впливових осіб з Молдови.
Доповнення
Напередодні в Молдові розгорівся "вакцинний" скандал. Адвокат, лідер "Партії змін" Штефан Глігор розповів з посиланням на свої джерела, що в Єдинецькому районі нібито позачергово щеплюють вакциною Pfizer районних радників від Партії соціалістів і наближених до них.
Зіславшись на свої дані, відомості про вакцинацію позачергово в містах Єдинці, Унгени і Кишинів підтвердила радник президента Алла Немеренко.