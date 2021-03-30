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В Молдове собирают Высший совет безопасности: обсудят "неправильное" управление имуществом в Украине

В Молдове собирают Высший совет безопасности: обсудят "неправильное" управление имуществом в Украине

Киев • УНН

 • 18683 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Молдовы Майя Санду сообщила 29 марта, что созывает Высший совет безопасности. Заседание назначено на вторник, 30 марта. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker, передает УНН.

Детали

Как сообщила Санду, заседание состоится в помещении администрации президента. Советдолжен обсудить "неправильное" управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков, пишет издание.

Отмечается, что последнее собрание Совета состоялось 13 марта. После заседания президент призвала правительство и парламент ввести в стране более жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Что было ранее

Генеральная прокуратура Республики Молдова в декабре возбудила уголовное дело о попытке захвата здания молдавского консульства в Одессе - из-за оборудки со зданиями, которая, по версии прокуратуры, проводилась в интересах влиятельных лиц из Молдовы.

Дополнение

Накануне в Молдове разгорелся "вакцинный" скандал. Адвокат, лидер “Партии перемен” Штефан Глигор рассказал со ссылкой на свои источники, что в Единецком районе якобы вне очереди прививают вакциной Pfizer районных советников от Партии социалистов и их приближенных.

Сославшись на свои данные, сведения о вакцинации вне очереди в Единцах, Унгенах и Кишиневе подтвердила советник президента Алла Немеренко.

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