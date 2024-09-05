У міськраді Чернігова відреагували на обшуки у кабінеті в.о. мера міста
Київ • УНН
У Чернігівській міськраді відбулися обшуки в кабінеті в.о. мера та інших приміщеннях. В.о. мера Олександр Ломако вважає це політичним тиском та спробою паралізувати роботу міської ради.
У Чернігівській міськраді відреагували на слідчі дії у кабінеті в.о. мера Чернігова Олександра Ломака. Пише УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал пресслужби Чернігівської міської ради.
Деталі
У міськраді нагадали, що 5 вересня з 10.30 до 16.30 в приміщенні Чернігівської міської ради відбувалися слідчі дії. В рамках слідчих дій було проведено обшук в кабінеті в.о міського голови Чернігова та в приміщеннях загального відділу міської ради.
У заяві наголошується, що представники міськоі ради надають всі необхідні документи, більшість з яких розміщені на офіційному веб-сайті міської ради.
Також у листі додається коментар в.о. мера Чернігова Олександра Ломака:
..вчергове здійснюють атаку на міську раду з метою паралізувати її роботу
Посадовець вбачає в цьому обшуку "продовження політичного тиску". Він також зауважив, що "залякують рядових співробітників мерії".
"Традиційно, у вересні, починається політичний сезон. На жаль, у Чернігові він почався з обшуків і погроз зі сторони тих, хто має боротися проти ворога, а бореться проти власної країни", - ідеться у дописі.
Нагадаємо
У Чернігові проводяться обшуки в міськраді та інших установах через незаконне виділення землі під АЗС. Відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем.