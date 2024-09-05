У міськраді Чернігова відреагували на обшуки у кабінеті в.о. мера міста

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 16816 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

08:43 • 60455 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 108626 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 153284 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 216279 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 153529 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 133728 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 126814 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 175632 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77059 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 91075 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 91510 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 91749 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 86486 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 75855 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 75855 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 216279 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 175632 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 208098 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 540529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 7630 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 22454 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 28847 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 48838 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 47073 перегляди
Актуальне
У міськраді Чернігова відреагували на обшуки у кабінеті в.о. мера міста

У міськраді Чернігова відреагували на обшуки у кабінеті в.о. мера міста

Київ • УНН

 • 21719 перегляди

У Чернігівській міськраді відбулися обшуки в кабінеті в.о. мера та інших приміщеннях. В.о. мера Олександр Ломако вважає це політичним тиском та спробою паралізувати роботу міської ради.

У Чернігівській міськраді відреагували на слідчі дії у кабінеті в.о. мера Чернігова Олександра Ломака. Пише УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал пресслужби Чернігівської міської ради.

Деталі

У міськраді нагадали, що 5 вересня з 10.30 до 16.30 в приміщенні Чернігівської міської ради відбувалися слідчі дії. В рамках слідчих дій було проведено обшук в кабінеті в.о міського голови Чернігова та в приміщеннях загального відділу міської ради.

У заяві наголошується, що представники міськоі ради надають всі необхідні документи, більшість з яких розміщені на офіційному веб-сайті міської ради.

Також у листі додається коментар в.о. мера Чернігова Олександра Ломака:

..вчергове здійснюють атаку на міську раду з метою паралізувати її роботу

- ідеться у коментарі в.о. мера Чернігова.

Посадовець вбачає в цьому обшуку "продовження політичного тиску". Він також зауважив, що "залякують рядових співробітників мерії".

"Традиційно, у вересні, починається політичний сезон. На жаль, у Чернігові він почався з обшуків і погроз зі сторони тих, хто має боротися проти ворога, а бореться проти власної країни", - ідеться у дописі.

Нагадаємо

У Чернігові проводяться обшуки в міськраді та інших установах через незаконне виділення землі під АЗС. Відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94